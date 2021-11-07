马斯克打算卖股询问粉丝 喊卖占多数

（法新社纽约7日电） 电动车大厂特斯拉（Tesla）创办人马斯克打算出脱手中的特斯拉持股10%并询问网友意见，他的6200万推特粉丝今天给了答复，其中喊卖的占多数。

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法新社报导，马斯克（Elon Musk）经常透过推特发文并不时有惊人之语，得知粉丝们的投票结果，他说：「不论结果如何我都打算接受。」但并未具体说明何时或如何出脱持股。

截至7日，参与投票的粉丝中，57.9%支持马斯克卖掉，他昨天打包票，投票结果怎么说，他就怎么做。

根据彭博（Bloomberg），至6月30日止，估计他持有大约17%的特斯拉流通股，目前市价约合2083.7亿美元，以5日收盘价计算，出售10%股票价值将近210亿美元。

近来特斯拉股价大涨，截至本月5日来到1222.09美元，去年初也才130美元，马斯克的财富也骤增。

彭博说，若并计他跨足其他领域创办的公司持股，像是神经科学新创公司Neuralink与美国太空探索科技公司（SpaceX），按理说他是当今全球最富有的人，估计身 价约3380亿美元。

美国国会的民主党人提议针对超级富豪加重课税后，这位科技业的巨贾展开推特民调。股票通常要卖掉之后才会被计税。

他还说：「注意，我不从任何地方拿现金薪水或奖金。我只有股票，因此让我个人缴税的唯一方式是出售股票。」（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP