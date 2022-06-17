马斯克推广狗狗币挨告 投资人求偿2580亿美元

（法新社纽约16日电） 美国一名狗狗币投资人今天控告全球首富马斯克（Elon Musk），以及他旗下的特斯拉公司（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX），并求偿2580亿美元（约新台币7.7兆元）天价赔偿金。

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男子强生（Keith Johnson）表示，自己因投资加密货币狗狗币（Dogecoin）而蒙受损失，他还自称是遭到「狗狗币加密金字塔计画」（Dogecoin Crypto Pyramid Scheme）诈骗的美国公民。

法新社报导，强生要求将他在纽约法院提出的诉讼归类为集体诉讼，以代表自2019年以来因投资狗狗币而蒙受损失的人们共同求偿。

强生估计，自马斯克开始推广此虚拟货币以来，投资人已损失约860亿美元。他希望马斯克偿还这笔款项，并支付至少双倍赔偿金。

狗狗币于2013年问世。其创作者表示，这是对两大网路现象的讽刺回应：比特币等加密货币和柴犬迷因图。

在其问世之后的大部分时间里，狗狗币的价格仅不到1美分。

不过，狗狗币的价值于2021年初大幅上涨，去年5月更受到GameStop事件及马斯克发表相关讯息影响，其价格上涨到0.73美元。

不过，时至今日，狗狗币的价格只剩不到6美分。

强生表示，他认为狗狗币因马斯克的推广而被「炒高价格、市值和交易量」，此后大幅下跌，让投资人血本无归。

强生也在诉讼案中点名电动车大厂特斯拉，因为该公司允许使用狗狗币来购买部分衍生产品；马斯克旗下的商业火箭公司SpaceX也被告上法院，因为SpaceX把它的1枚卫星以狗狗币命名。

© 2022 AFP