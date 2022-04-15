马斯克提议430亿美元买推特 称若不成交恐卖持股

（法新社旧金山14日电） 特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）今天对推特（Twitter）发起敌意并购行动，坚称这个社群网路与微网志服务商需要改造，但承认430亿美元收购提案可能失败。

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法新社报导，这项收购提案面临多重不确定性，包括可能遭拒和筹集现金的挑战，但若完成收购，将对推特造成广泛的影响。

马斯克以提升在推特上的言论自由，作为他所称「最佳和最终提案」的主要理由，推特董事会表示正在检视此案。

美国主管机关资料披露这项收购提案后，马斯克首度就此谈话指出：「我强烈的直觉是，一个最受信任且具有广泛包容性的公共平台对文明的未来极为重要。」

美国证券管理委员会（SEC）今天公布档案资料显示，这位全球最富有的人提议每股54.20美元、总价约430亿美元（约新台币1.26兆元）收购这家社群媒体公司。

马斯克在加拿大一场会议表示，他「没把握」此案会成交，承认有「替代计画」但不愿详述。他在SEC文件中指出，若收购案遭拒，他会考虑出脱持股。

马斯克上周披露买进7350万股推特股票或9.2%普通股，此言一出，推特股价飙涨逾25%。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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