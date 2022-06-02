马斯克父亲揭露马斯克童年 从小家教严格军事化教育

（法新社朗厄班2日电） 电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长暨创办人伊隆．马斯克（Elon Musk）的父亲厄罗尔．马斯克（Errol Musk）近来接受媒体专访，他说自己是严厉的父亲并驱动了儿子的雄心壮志。

广告 继续浏览后续

伊隆．马斯克虽然知道如何带动新闻风向，但这位全球首富、科技亿万富翁在种族隔离时代南非的早年生活所有相关报导仍然很粗略。

伊隆．马斯克收购推特（Twitter）案一波三折之际，他的父亲厄罗尔．马斯克接受法新社访问表示，他曾试图将儿子们抚养成「像南非男孩一样」，向他们灌输自己在军队中学到的同样纪律。

76岁的厄罗尔说：「我是一个严厉的父亲，我说的话就是铁律，我是他们的学习对象。」

他提到，伊隆．马斯克在学龄前，就已经发愿要成为世上最富有的人，这要归功于极具男子气概的「南非男孩」家庭教育，驱动了他的雄心壮志。

厄罗尔在距离南非开普敦（Cape Town）120公里的古朴海滨小镇朗厄班（Langebaan）家中接受法新社访问表示：「这是我们生活方式的一部分，我的生活方式。我们努力做到最好。」

这位退休的工程师和房地产开发商说：「我努力成为自己从事的行业类型中的佼佼者。」

伊隆．马斯克于1971年6月28日出生在普勒托利亚 （Pretoria），父母亲是厄罗尔和梅耶．马斯克（Maye Musk）。在南非长大的梅耶除了是国际超模，也是一位营养师。

伊隆．马斯克是3个孩子中年纪最大的，他与弟弟金巴尔（Kimbal）和妹妹托斯卡（Tosca）年龄相近。他在种族隔离最严重的时候离开了南非，以避免军队徵招入伍。

父母亲离婚后，伊隆．马斯克决定与父亲同住，当时要搬进父亲家中，他就一个人搭乘了夜间列车。

厄罗尔回忆道：「我到了约翰尼斯堡车站，看到独自搭火车的9岁小伊隆，脸上洋溢着笑容。」不过，伊隆．马斯克曾多次表示他的童年并不快乐。

2017年，厄罗尔和一位年纪比他小40岁的继女生了一个孩子，父子俩因此产生重大分歧。厄罗尔说：「伊隆认为这不是很好。但从我的角度来看，我只是任凭事情自然发展。」

但厄罗尔指出，他们的关系自此之后有所改善。他说：「我们会互相关心。」

© 2022 AFP