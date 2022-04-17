马斯克称获特斯拉私有化资金挨告 法官：不实陈述

（法新社纽约17日电） 根据控告美国电动车大厂特斯拉的投资者所提交的文件，特斯拉执行长马斯克在2018年一则推文中声称已获得将特斯拉私有化所需资金，遭法官认定是「不实和误导」的陈述。

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马斯克（Elon Musk）在2018年8月7日推文说有意将特斯拉私有化，导致股价连续几天大幅波动，许多股东因在股市蒙受损失而控告特斯拉涉嫌证券诈欺并求偿。

马斯克14日再次表示，他已「获得」资金，将以每股420美元的价格将特斯拉私有化。原告15日晚间提交法庭的文件显示，他们要求负责此案的联邦法官爱德华．陈（Edward Chen），命令马斯克停止公开作此表示。

马斯克过去曾表示，他正在与沙乌地阿拉伯的主权财富基金协商，他有信心达成协议。但双方从未宣布过任何协议。

根据原告的文件，爱德华．陈最近在一项未公开的命令中做出结论，马斯克推文的说法「不实和误导」，「行事鲁莽而且充分意识到他的推文作了不实陈述」。

原告指控马斯克进行「受关注的公开宣传活动，针对他2018年8月7日的推文提出矛盾和不实的叙述」。这可能会影响最终被指派参与今年稍后审判的陪审团成员。

美国股市监管机构证券管理委员会（Securities and Exchange Commission, SEC）也在推文发布后指控马斯克诈欺。

马斯克最终和证管会和解，并同意社群媒体贴文若有被认为对股东重要的讯息，将让特斯拉的律师先审查。

他还支付了2000万美元罚款，并辞去特斯拉董事长职务。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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