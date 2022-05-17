马斯克要推特证明假帐号数量低于5% 否则不再收购

（法新社纽约17日电） 亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天表示，除非他能确定社群平台推特（Twitter）上的假帐号少于5%，否则他就不会继续推动收购推特。

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马斯克在推特上有近9400万用户追踪，他今天推文表示：「推特执行长昨天公开拒绝提出（假帐号）少于5%的证据。这项交易进行不下去，除非他拿出来。」

马斯克是航太公司SpaceX和电动车大厂特斯拉（Tesla）的执行长，被「富比世」（Forbes）杂志封为全球首富，身家约达2300亿美元，他的财富多半源自特斯拉的股票。拥护者说，马斯克是打破传统的天才，批评者则形容他是个反覆无常的自大狂。

马斯克上月宣布希望收购推特，让许多投资人吃惊。

但他以440亿美元收购推特的计画仍「暂时搁置」，等待厘清推特上的机器人假帐号有多少。

推特执行长亚格拉沃（Parag Agrawal）表示，推特每天停用超过50万个假帐号，通常在它们于平台上露出前就已停用；推特每周也封锁数以百万计没通过验证的帐号。

亚格拉沃还说，公司内部量测显示，推特无论在哪一天都只有不到5%的活跃帐号是假帐号，但因为需要保护用户资料隐私，这项分析无法在外部复制进行。

© 2022 AFP