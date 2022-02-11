马斯克谈SpaceX星舰最新进展 有信心今年进入轨道

（法新社华盛顿10日电） 马斯克今天发布美国太空探索科技公司（SpaceX）开发的「星舰」最新消息，他虽未宣布轨道测试或新任务确切日期，但表示对「星舰」今年进入轨道的目标信心满满。

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亿万富豪马斯克（Elon Musk）在德州南部波卡契卡（Boca Chica）附近的SpaceX「星际基地」（Starbase） 设施发表谈话。

他说：「我此刻对我们（星舰）今年将进入轨道（的目标）充满信心。」他并暗示，如果SpaceX遭遇监管障碍，可能会转往佛罗里达州发射。

这一运载火箭第一节配备超重型（Super Heavy）推进器，第二节则为飞船「星舰」（Starship），两者结合高120公尺。「星舰」由不锈钢打造，设计旨在达到完全可重复使用目标，且将能携100公吨酬载进入地球轨道。

马斯克今天正是在这「怪物级」火箭系统前发表谈话。

SpaceX预计运用「星舰」将人员及货物运载至月球、火星等。去年，美国国家航空暨太空总署（NASA）与SpaceX签约，将以「星舰」把阿提米丝（Artemis）计画中的太空人，从月球轨道送到月球表面。

马斯克说，每一个「星舰」推进器计画配备33台猛禽发动机，生产瓶颈预计将在未来几周内缓解，到下个月每天可生产多达一台发动机。

马斯克并透露，在几年内，「星舰」发射成本可能压低至1000万美元，这个价格可让火箭在商业运输用途上颇具吸引力，从而彻底改变整个产业。

举例来说，从美国搭飞机到新加坡需要20小时，「坐火箭则不到一个小时。大概仅需45分钟左右」。 「星舰」已进行过次轨道飞行，数次试验以爆炸告终后，SpaceX终于在去年5月让「星舰」载人火箭原型成功落地。 不过，更具野心的轨道测试正在等待美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration）的环境影响批准；联邦航空总署先前表示，将于2月28日前提出相关报告。 马斯克则表示，他对获得当局许可持乐观态度，但若发射日程遭延误，他准备将发射作业转移到SpaceX位于佛州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）的发射场。

© 2022 AFP