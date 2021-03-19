马来西亚争议性引渡 北韩愤而宣布断交

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（法新社首尔19日电） 「北韩中央通信社（KCNA）」今天发布北韩外交部的一份声明，当中提到，因为一名北韩公民被马来西亚引渡到美国受审，北韩将与马国断绝外交关系。

北韩外交部今天在国家通讯社「北韩中央通信社（KCNA）」发布的声明中表示，马来西亚将一名北韩公民引渡到美国后，北韩将与马国断绝外交关系。

声明中提到，3月17日马来西亚当局「犯下不可饶恕的罪…强行将无辜的（北韩）公民遣送美国」。

声明指出，北韩外交部「宣布全面终止与马来西亚的外交关系」，并抨击马来西亚「屈服于美国压力」而针对北韩所称的「敌对行为」。

声明形容这名未提到姓名的人士，是「在新加坡合法从事对外贸易活动」的人，坚称指控他「涉及非法洗钱…是不实的」。

3月3日那天，北韩一名叫文哲明（Mun Chol Myong ）的男子，在马来西亚最高法院败诉，他将被引渡到美国面对洗钱罪名的指控。

文哲明和他的家人在东南亚国家马来西亚居住已10 年，他因美国2019年曾要求引渡而被捕。

他在法庭上否认美国联邦调查局（FBI）的指控，FBI称文哲明是一名犯罪集团的首脑，这个组织因涉向北韩供应禁运品，并透过公司洗钱而触法。

他面临4项有关洗钱罪名和2项串谋洗钱罪名指控，他的律师声称会有这些指控，主要是与他在新加坡的工作有关。

目前还不确定文哲明被控提供的违禁品是什么，但过去有一些例子是，新加坡的一些企业会馈赠好酒、名表等奢侈品给北韩。

联合国和美国等国家因为北韩武器发展计画而对其实施全面制裁，部分奢侈品禁止出口到北韩是制裁的一部份。

© 2021 AFP