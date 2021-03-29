马来西亚前健美冠军老当益壮 靠健身不染疫

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（法新社马来西亚安顺29日电） 阿罗基萨米1981年代表马来西亚角逐东南亚运动会健美项目摘冠，现年虽已高龄72岁但日常照样举重健身，仍是肌肉精壮的猛男，并深信天天锻炼体魄就是最佳的防疫之道。

因家境清寒而11岁辍学就得出卖劳力以养家活口，阿罗基萨米（A. Arokiasamy）的年少岁月可说是历尽艰辛，接触健身之前他曾尝试打曲棍球、羽球及足球等多项体育竞技，却没有球队网罗他。

不过他藉着砍劈木柴而练就孔武有力，萌生练健美的念头，「我找上住家附近的健身房，并开始锻炼我的肌肉」。

1968年阿罗基萨米初试啼声就赢得佳绩，当时他参加老家霹雳州（Perak）举办的健美比赛夺冠摘金，之后多年征战全国多项赛事，并代表马来西亚参加好几届的环球健美先生（Mr Universe）选拔。

1981年他出国比赛，在菲律宾主办的东南亚运动会（Southeast Asian Games）捧回健美项目冠军杯。

虽然阿罗基萨米幼年失学之后闯荡体坛而小有名气，不过始终与偶像阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）缘悭一面，5度参加环球健美先生却总是无法晋级决赛即铩羽，回首往昔难免浮现遗憾。

俗话说人生70才开始，如今年逾七旬的阿罗基萨米奉行简单度日享平安的生活哲学，致力均衡饮食自己种菜，忌口甜食不碰垃圾食物，绝对不服成药与类固醇，并且维持规律运动养生。

这位7个孩子的爸又是5个儿孙的阿公，目前在安顺（Teluk Intan）开健身馆，每天仅酌收费用相当于1美元，并指导有心闯出名号的健美后进练举重。

他说：「举重与健身可延缓老化并维持身体健康，2019冠状病毒疾病（COVID-19）可致人于死－－我们可藉着举重练就身强体壮来抗疫。」

医学研究也支持他的养生之道，美国宾州州立大学医学院（Penn State College of Medicine）2016年的研究发现，65岁以上的长者一周进行至少两次的肌力训练，有助于延年益寿。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP