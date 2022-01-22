马来西亚前首相马哈地又入院 一个多月来第3次

（法新社吉隆坡22日电） 一名发言人今天表示，马来西亚前首相马哈地今天住进心脏专科医院，这是一个多月以来的第3次。

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法新社报导，不愿具名的发言人说，现年96岁的马哈地（Mahathir Mohamad）目前在吉隆坡国家心脏中心（National Heart Institute）的心脏加护病房，此外并未透露更多细节。

马哈地去年12月16日在这家心脏专科医院接受数项医疗检查，并于一周后出院。

不过他1月7日再度入院治疗，当时国家心脏中心表示，马哈地因「非急需医疗程序」入院，但未提供进一步细节。国家心脏中心9日再度说明，马哈地已接受一项医疗程序，意识清醒且精神很好。

随后马哈地于13日下午出院，并持续在家休养。

多年来马哈地心脏状况不佳，曾多次发病，并曾接受心脏绕道手术。

马哈地是马来西亚最具影响力的政治人物之一，他曾两度担任首相，在位共24年。

他第一段首相任期为1981至2003年。2018年他又藉改革派联盟领导者的身分，以92岁高龄回任首相，但2020年因内斗垮台。（译者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）

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