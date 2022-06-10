马来西亚政府同意废除强制死刑 研究替代刑罚

（法新社吉隆坡10日电） 马来西亚政府今天表示，内阁已同意废除「强制死刑」。倡议人士对此表示欢迎，但也警告指出，大马曾有没兑现改革人权承诺的先例。

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尽管马来西亚自2018年起已暂停执行死刑，目前仍有多项罪行属于强制死刑，包括谋杀、贩运毒品等。

改革派联盟政府于2018年掌权时，曾宣布将会全面废除死刑，但由于政治对手和谋杀案受害者家属等反对，使得废除计画停滞不前。

从那以后，只废除强制死刑的折衷法案被提出讨论。

马来西亚法律事务部长旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）今天表示，内阁已经同意废除强制死刑。

他表示，将进一步研究死刑的替代刑罚。

他在声明中指出：「针对此事的决定，显示政府把各方权利获得保护和保障列为优先事项。」

除强制死刑罪行外，还有其他罪行可由法官酌情判处死刑。

旺朱乃迪告诉法新社，议员需要在国会通过修法，而这需要一些时间，但他并未说明时间表。

他表示，过程并不如民众想像般容易。

倡议人士虽然对政府这项宣布表示欢迎，但也表达忧心。

「人权观察」亚洲区副主任罗伯森（Phil Robertson）告诉法新社，「马来西亚公开宣布要废除强制死刑，是向前迈出的重要一步。但在大家开始欢呼前，我们需要看到马来西亚通过实际修法，让承诺生效。」

他说，历任马来西亚政府都有「对人权做出诸多承诺，最终却仅实现一点点」的倾向。

国际特赦组织马来西亚分会秘书长卡特琳（Katrina Jorene Maliamauv）称这是朝正确方向迈出令人欢迎的一步，并呼吁大马政府更进一步，朝全面废除死刑前进。

马国反对派国会议员蓝卡巴星（Ramkarpal Singh）对此举表示支持。他所属的民主行动党当年执政时，率先提出废除死刑。

© 2022 AFP