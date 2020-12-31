马来西亚棕榈油巨擘涉虐待员工 美禁止产品进口

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（法新社吉隆坡31日电） 基于马来西亚棕榈油巨擘森那美种植园员工遭连串虐待疑虑，美国禁止这家公司的产品进口，许多家庭用品都含有该公司的产品。

美国针对世界最大棕榈油生产商之一的森那美种植园（Sime Darby Plantation Berhad）采取行动，也是美国近几个月来第二次阻止这个东南亚国家的棕榈油公司出货。

棕榈油是从加工食品到化妆品的各种产品中常见成分，马来西亚和邻国印尼生产全球供应量的85%。

但维权人士长期以来表示，种植园中的低薪工人面临虐待，他们还指责这个行业助长破坏雨林，为辟建种植园铺路。

美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）30日晚间宣布禁令时表示，有证据显示，森那美种植园工人面临性暴力和人身暴力、扣留工资和行动受限等虐待行为。

美国海关与边境保护局代理局长摩根（Mark A. Morgan）表示，这项禁令「表明对美国人来说，探究他们购买日常用品的来源是何等重要。」

美国于10月禁止从另一家马来西亚棕榈油生产商「联邦土地发展局控股公司」（FGV Holdings Berhad，简称FGV控股）进口棕榈油。美国在先前一项漫长调查发现，有迹象显示FGV控股员工受到虐待。

森那美种植园并未回应媒体置评请求，但森那美在公司网站表示，认同「我们有责任尊重、支持和维护基本人权」。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP