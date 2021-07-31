马来西亚民众抗争 要首相下台

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（法新社吉隆坡31日电） 数百名身穿黑色罩袍的马来西亚民众，今天无视不得群聚的防疫禁令，发动反政府抗议，对处境岌岌可危的首相慕尤丁加大施压，以迫使他下台。

法新社报导，戴着口罩并彼此保持社交距离的抗议民众，挥舞着「无能政府」的标语及黑色的旗帜。

这是马来西亚近来首次出现有一定规模的示威抗议，受限于防疫禁令加上担心染病，许多民众此时不愿走上街头。

尽管当局下令封城，疫情并未趋缓，民众对政府防疫的绩效以及首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在陷入危机仍力图保住政权，日益愤怒。

警方大阵仗部署，并阻止抗议民众进入中央广场，随后集会和平解散。

慕尤丁带领的联合政府去年未经选举上台，其后丑闻频传，导致失去盟友支持而濒临垮台。

甚至地位崇高的马来西亚国家元首苏丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）罕见公然谴责饱受危机打击的慕尤丁政府误导国会，引发朝野人士哗然，纷纷指控四面楚歌的慕尤丁叛国并要求他下台。

虽然长达6个月的紧急状态明天到期，不过届时仍不会解除全国封城。马来西亚已通报，COVID-19（2019 冠状病毒疾病）累计确诊病例将近110万起，8800人以上染疫死亡。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP