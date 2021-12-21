马来西亚洪灾增至14死 7万人流离失所

（法新社马来西亚莎阿南21日电） 马来西亚遭遇严重洪灾，累计已造成14人身亡，超过7万人流离失所，军方今天驾船替受困家中的灾民派放物资。

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法新社报导，连日暴雨在这周末酿成马国多年来最严重洪灾之一，导致城市与村庄淹水，造成主要道路交通中断。

雪兰莪州（Selangor）是受灾最严重的地区之一，这是马来西亚最富裕、人口也最稠密的州，环绕首都吉隆坡。

在吉隆坡市郊的莎阿南（Shah Alam），部分地区今天依旧淹在水中，军方驾船替受困家中与政府庇护所的灾民派放物资。

29岁居民卡提克（Kartik Subramany）在洪水侵袭时逃离家园，到一所学校避难2天后，和家人一起疏散到庇护所。

他告诉法新社：「我的房子完全损坏，我的两辆车也毁了。这是我毕生经历最惨重的洪灾。联邦政府失职教人失望，没有履行保护与保障生命的主要职能。」

越来越多人和他一样，批判马国政府在这场洪灾中应变缓慢且不当。

尽管政府动员数以千计紧急救难人员和军方人员救灾，但批评者表示这仍不够，志愿者开始参与救灾，提供食物与船只。

在野党议员傅芝雅（Fuziah Salleh）表示，官方的应变「令人绝望」且「无能」。

她告诉法新社，「暴雨来临前没有提早警告。生命就这样消逝，真令人难过」。

马新社（Bernama）报导，截至21日，这场洪灾已经造成14人死亡，其中8人在雪兰莪州，6人在东部的彭亨州（Pahang）。由于还有人被通报失踪，罹难人数预料将会攀升。

根据官方数据，超过7万1000人因为洪水被迫逃离家园，当中彭亨州有4万1000人，雪兰莪州则有2万6000人。

灾民目前暂居政府救助中心，但官员警告，预计在拥挤庇护所COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊案例数恐攀升。

© 2021 AFP