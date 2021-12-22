马来西亚洪灾增至27死

（法新社吉隆坡22日电） 马来西亚近年来最严重的洪灾死亡人数增至27人，随着洪水逐渐消退，重建工作已经展开，居民也开始评估水患带来的损失，许多人批评政府的反应慢半拍。

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连日来的暴雨导致上周末河水泛滥，城市成为水乡泽国，主要道路中断，数以万计的民众被迫逃离家园。

雪兰莪州（Selangor）是灾情最严重的地区之一，这是马来西亚最富裕、人口也最稠密的州，环绕首都吉隆坡。

雪兰莪州首府莎阿南（Shah Alam）不少民众受困家中多日，粮食物资短缺，当局紧急以船只协助居民撤离。

当地民众陈永（Chan Yung）难过地说：「我们失去了一切：我们的车子、房子。所有的东西都没了。」

「我们希望政府提供我们一些援助。」

洪水已渐渐消退，当局表示，等到坏掉的水门修复好，大水消退的速度将加快。

根据马新社（Bernama）报导，马来西亚洪灾死亡人数增至27人，当中20人在雪兰莪州，另外7人在东部的彭亨州（Pahang）。

由于目前还有人通报失踪，死亡人数预期将攀升。

马来西亚当局在这次洪灾中的紧急应变能力遭外界抨击，反对党领袖安华（Anwar Ibrahim）敦促政府进行公开调查。

安华指出，政府各单位间缺乏协调，调派军队救灾速度过慢，「使得天灾成了人祸」。

马来西亚首相依斯迈沙比利（Ismail Sabri Yaakob）坦承政府协调应变能力「不足」，他誓言未来会改进。

根据官方数据，这次洪患大约疏散了6万5000人，当中大多数在雪兰莪州和彭亨州。

马来西亚每年11月到来年2月的雨季中通常会遭逢洪水，但这次的洪患是2014年以来最严重的一次。

© 2021 AFP