马来西亚遣返上千缅甸非法移民

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（法新社马来西亚鲁穆23日电） 马来西亚今天不顾法院命令，将上千缅甸人遣返他们几周前才发生政变的祖国。国际特赦组织等团体诉请法院下令阻止后，法院稍早原本谕令暂停这项引发争议的计画。

马来西亚移民局总监凯鲁（Khairul Dzaimee Daud）表示，当局遣返1086名缅甸非法移民，由缅甸派出的3艘军舰接回。他强调，其中没有缅甸少数族裔洛兴雅族（Rohingya）穆斯林或寻求庇护的难民。

当局原定遣返1200人，其中包括弱势少数族裔。他们是由公车及卡车载运至位于马来西亚西岸的一处军事基地，搭乘等候的缅甸海军军舰。

美国与联合国抨击这项方案，同时人权团体表示，预定遭遣返的包括寻求庇护者。

国际特赦组织（Amnesty International）与庇护管道（Asylum Access）诉请法院阻止，认为将这些人遣返可能使得他们处于险境的国家，违反马来西亚肩负的国际责任。

人权团体的委任律师表示，吉隆坡高等法院下令暂停遣返，预定明天听取人权团体要求停止遣返的主张。

国际特赦组织马来西亚分会秘书长卡特琳（Katrina Jorene Maliamauv）表示：「政府必须尊重法院的命令，并确保这1200人中今天没有一人被遣返。」

她呼吁马来西亚当局准许联合国难民署（UNHCR）接触这些被遣返的难民，如此他们才能评估是否应给予难民资格。

卡特琳还说：「值得注意的是，法院谕令暂缓执行，并非意味这1200人不会被遣返，他们仍面临着性命堪忧的危险。我们呼吁政府三思将这批弱势民众遣返缅甸的方案。」

© 2021 AFP