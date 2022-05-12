马立波乌军指挥官点名马斯克 协助钢铁厂守军撤出

（法新社基辅12日电） 乌克兰马立波指挥官11日直接呼吁世界首富马斯克，代表被俄罗斯军队围困在东南部港市马立波的那些人调停战事，让守军撤出亚速钢铁厂。

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这场长达3个月的战争摧毁了马立波（Mariupol）这个战略港市，在经过数周血腥战斗后，部分乌克兰人在亚速钢铁厂（Azovstal）誓死抵抗。

马立波第36独立陆战旅指挥官伏林那（Serhiy Volyna）说，他设立推特（Twitter）帐号的唯一目的就是要联络马斯克（Elon Musk）。

马斯克（Elon Musk）正寻求买下社群平台推特。

伏林那发推文给马斯克说：「人们说你来自另一个星球，教导人们要相信不可能的事情。」

「我们的星球彼此相邻，因为我生活在几乎不可能生存的地方。请帮助我们离开亚速钢铁厂前往一个调停国家。如果不是你，那会是谁？」

伏林那呼吁「地球上每一个人」，帮助确保马斯克看到他的诉求。

基辅当局本周稍早表示，1000多名士兵，其中有多人受伤，仍死守在亚速钢铁厂地下庞大苏联时代迷宫般碉堡和隧道中，抵抗如今已控制马立波的俄罗斯军队。

马斯克寻求以440亿美元收购推特。根据推特表示，由于乌克兰战争，推特的用户激增，人们使用这种社群媒体服务来寻找新闻和支持。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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