马立波围城 传孤儿被带到俄地盘

（法新社基辅20日电） 乌克兰东南部港市马立波数周来遭到俄军围攻，一群孩童困在当地一间诊所内，一名照顾者和一名诊所员工亲戚今天告诉法新社，这些孩子已被带到俄罗斯掌控的区域。 这19名孩童年龄介于4岁至17岁，大多是孤儿，一直在冰冷的地下室里躲避炮击，生活环境恶劣。

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在俄罗斯开始入侵乌克兰前，他们就从附近的顿内茨克州（Donetsk Oblast）城镇被送到马立波（Mariupol）一座专门照顾肺部疾病患者的疗养院。 但马立波遭遇俄军轰炸，多处被摧毁且出现激烈冲突后，多名照顾者就未能见到这群孩子。 负责其中6童寄养照顾的罗帕提纳（Olga Lopatkina）一直要求让孩子们撤离，希望带他们往西离开乌克兰。但她17岁的大儿子今天打电话给她，说他们被带到顿内茨克市，这里是乌东分离主义分子占领区首府，如今已在俄军控制下。 罗帕提纳告诉法新社，孩子们在顿内茨克市的医院，「我现在不知道如何联系他们」。她还说，她儿子电话讲完很快就挂掉，也没有大人通知她有关孩子们的下落。

疗养院员工亲戚沃洛舒克（Alexei Voloshchuk）表示，孩子们原本要撤离到乌克兰掌控的札波罗热（Zaporizhzhia）地区，但俄军不让他们去。 法新社未能联系上诊所，因为马立波通讯几乎完全中断，这座城市也断水断电没瓦斯可用。

沃洛舒克表示，诊所通知他，有一名地方议员抵达后，便让孩子们搭乘救护车经由官方商定的人道主义走廊前往札波罗热。但在伯德扬斯克（Berdyansk）的检查站，俄军说孩子们来自顿内茨克地区，因此将他们转送顿内茨克市。

外界愈来愈担心这些孩子的命运，总部在日内瓦的终止结核病伙伴组织（Stop TB Partnership）告诉法新社，组织人员「想尽一切办法」要让他们撤离战区。

© 2022 AFP