马立波妇产科医院70余人遭俄军强掳 送往俄国境内

（法新社基辅30日电） 乌克兰东南部重要港市马立波当局今天指控俄军，从市内1家妇产科医院强行掳走70多名医护人员及患者，将他们带往俄国。本月9日，俄军也曾冷血轰炸当地另1家妇产科医院。

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马立波（Mariupo）市长办公室在其Telegram频道上宣布：「左岸区第二妇产科医院的70多人都被占领军强行掳走，包括妇女和医护人员。」

市长办公室表示，迄今已有2万多名马立波居民在「非自愿」情况下被送到俄罗斯，他们的身份证件遭到没收，然后还被送往「遥远的俄罗斯各城市」。

马立波自2月底以来一直遭到包围和猛烈轰炸，对外通讯大致已中断，因此法新社无法独立核实上述消息。

马立波另一家妇产科医院3月9日也遭到俄军轰炸，招致国际谴责。当时至少造成3人丧生，包括1名儿童在内。

俄国官员一方面否认称，上述攻击是由乌方布局；再方面又辩解称，这家医院已被乌军「极端分子」使用，所有医护人员和患者早已离去。

自俄军入侵以来，马立波至少已有5000人丧命。乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）29日指控，俄军围攻这座城市「犯下了违反人道罪」。

据估计，目前仍有约16万名平民被困在这座惨遭战火蹂躏、缺水缺电，也没有食物可吃的城市中。

© 2022 AFP