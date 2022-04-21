马立波情势恶化 乌克兰提议举行「特别回合」谈判

（法新社基辅20日电） 一名基辅高阶官员说，乌克兰今天提议要在遭俄军围困的乌国东南部港市马立波（Mariupol），与俄罗斯举行「特别回合」谈判。

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乌克兰谈判代表、总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特说：「是的，没有任何条件。我们准备在马立波举行一轮『特别谈判』。」

「一对一，二对二。为拯救我们的人、亚速军团、部队、平民、孩童、生者及伤者，每个人，因为他们是我们的一员，因为他们都在我心中，永远。」

另一名乌克兰谈判代表阿拉哈米亚（David Arakhamia）在即时通讯软体Telegram说，他与波多利雅科「准备好抵达马立波，与俄方就撤离我们的驻军和平民举行会谈」。

当局试图从马立波撤离平民的行动今天再次宣告失败。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）警告，「马立波的局势正在恶化」，数以千计乌军和平民受困在这座城市。

在俄军围困攻势中保卫马立波的亚速军团指挥官帕拉马尔（Svyatoslav Palamar）今天稍早表示，他的部队已准备与平民一同撤离这座战略港市。

他在上传至Telegram的影片中说，目标是「撤离伤员，将死者遗体运出，在不受俄罗斯联邦控制的领土光荣地埋葬他们」。

他还强调，他的部队不会听从俄军要他们缴械投降的要求。

帕拉马尔也呼吁「整个文明世界（在这些谈判中）成为我们的安全保障」。

莫斯科并未立即对乌克兰的提议作出回应。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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