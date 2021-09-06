马航MH17乌克兰遭击落案荷兰开庭 家属控俄国要负责

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（法新社海牙6日电） 马来西亚航空公司MH17班机2014年在乌克兰上空遭到击落，造成298人丧生。荷兰检方将4名嫌犯起诉，法院今天开庭审理，罹难者家属在庭上作证时表示，要向俄罗斯要求正义。

失去至亲的罹难者家属说，除非造成这起空难的人受到惩罚，否则他们无法和心爱的家人真正告别。

根据国际调查人员说法，马航这架波音（Boeing）777飞机是遭到一枚从乌克兰东部发射的俄罗斯制飞弹击中坠落，发射地点位在亲俄的乌克兰叛军占领地区。但俄国否认与这起事件有任何关联。

父亲和继母皆罹难的范德史丁（Ria van der Steen）出庭时引用俄罗斯作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）的话说：「他们在说谎。我们知道他们在说谎。他们知道我们知道他们在说谎。」

范德史汀还表示：「我满怀报复、仇恨、愤怒和恐惧的情绪。我知道他们已离世，我永远无法再见到他们。但我无法结束这个道别的过程，一定要等到那些造成他们死亡的人为了所作所为被判定有罪。」

4名被告分别是俄罗斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜宾斯基（Sergei Dubinsky）及乌克兰籍的哈成科（Leonid Kharchenko），他们被控谋杀罪，但全都缺席审判，仅普拉托夫有委任律师出庭。

澳洲女子黎兹克（Vanessa Rizk）的双亲从欧洲度假回来时搭上这班死亡班机。她说，凶手「应为他们令人发指的行为受到惩罚」。

黎兹克从澳洲透过视讯在审判中发言表示：「如果死者是这些凶手的亲人，他们会有何感受？（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）和他腐败的政府会怎么回答这个问题？」

黎兹克的兄弟詹姆士（James）也呼应道，他们的父母在一场与他们无关的冲突下沦为受害者。「俄罗斯释出的假讯息及他们的不闻不问和否认事实，令我无法理解。」

未来几天还有约90名家属将在审理庭上发言。他们失去的亲人名列196名荷兰籍罹难者和其他澳洲籍与马来西亚籍罹难者中。

审判长史丁休斯（Hendrik Steenhuis）暂定明年9月22日宣判，但也提供可能在同年11月或12月宣判的日期。

© 2021 AFP