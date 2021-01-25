马霍姆斯率酋长闯超级杯 朝卫冕冠军迈进

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（法新社堪萨斯市24日电） NFL明星四分卫马霍姆斯带领酋长38比24击败比尔闯进超级杯，朝卫冕之路迈进。

职业美式足球联盟 NFL美国联盟（AFC）冠军赛，头号种子堪萨斯酋长（Kansas City Chiefs）今天主场迎战水牛城比尔（Buffalo Bills）。酋长的马霍姆斯（Patrick Mahomes）先前在美联分区赛冲撞中出现脑震荡症状，一度成为球队的隐忧，但他今天顺利归队，为酋长注入一剂强心针。

马霍姆斯此役传球38次，成功29次，传出325码，共有3次传球达阵。

马霍姆斯2017年选秀会被酋长以第1轮第10顺位选上后，随即于2018年球季获选年度MVP，并在2019年球季率队称霸超级杯，个人也获选超级杯MVP。

即便如此，27年来首度闯进美联冠军赛的比尔，今天毫不掩饰他们对胜利的渴望，开赛先靠射门（field goal）及诺克斯（Dawson Knox）接获艾伦（Josh Allen）传球完成达阵（touchdown），在首节取得9比0 领先。

但超级杯卫冕军酋长也不是省油的灯，在第2节火力全开。明星四分卫马霍姆斯传球给哈德曼（Mecole Hardman）达阵，酋长在加踢后追到7比9，接下来两度达阵与加踢得手，让酋长翻转战局，一度以21比9领先，比尔在中场前11秒才靠射门再度拿下分数。半场比完，酋长21比12领先比尔。

攻守两端的表现明显都较比尔出色的酋长，下半场持续保持领先，最终38比24击败比尔，成为本季美联冠军，也收下最后一张超级杯门票。

酋长今天赢球，朝卫冕超级杯冠军的目标迈进，他们的对手将是明星四分卫布雷迪（Tom Brady）领军的坦帕湾海盗（Tampa Bay Buccaneers）。超级杯2月7日将在海盗主场进行，海盗是史上第一支在自家主场争夺超级杯冠军的球队。

稍早的国家联盟（NFC）冠军赛，坦帕湾海盗在布雷迪率领下，以31比26客场击败头号种子绿湾包装工（Green Bay Packers），率先拿下超级杯门票。

本季NFL能参加季后赛的球队，由12队增加到14队，两联盟各有7队得以参赛。美联、国联第一种子酋长、包装工在季后赛首轮的外卡战休兵。

© 2021 AFP