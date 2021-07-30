马龙成为奥运桌球男单卫冕成功第一人

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（法新社东京30日电） 东京奥运桌球男子单打决赛今天上演「中国内战」局面，中国老将马龙以4比2击退新一代天王樊振东摘下金牌，成为奥运历史上桌球男单卫冕成功的第一人。

32岁的马龙是中国男子队队长，他在决赛面对目前世界排名第一的樊振东以经验取胜，赢得他第4面奥运金牌。他除了2016年里约奥运在男单摘金，2012年伦敦奥运和2012年也捧回男子团体金牌。

本届男单铜牌由德国好手奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）获得，他在第三名之争以4比3力克台湾小将林昀儒。

中国桌球队这次参赛东京奥运原本期望能囊括所有项目金牌，但在混双决赛败给日本。

捷克政府核准公务员接种疫苗可放假两天（中央社布拉格30日法新电）为鼓励公务员接种疫苗，捷克政府今天核准一项提案，凡接种疫苗的公务员可放假两天。

捷克总理巴比斯（Andrej Babis）说：「要鼓励大家接种疫苗我简直无计可施了，有些人可能会批评这不公平，但我不这么认为。」

巴比斯是身家万贯的富豪总理，企业版图跨足食品、化学公司、媒体，雇用数以千计劳工。他并呼吁民营企业效法政府的作法。

他说：「每个好雇主与企业主都知道，他们必须保护自己的员工，否则染病的员工终将隔离，并且这将对公司造成负面的影响。」

捷克人口1060万，大约470万人已完整接种疫苗。

捷克境内反对疫苗接种与其他抗疫措施的声浪高涨，包括前总统克劳斯（Vaclav Klaus）在内。

© 2021 AFP