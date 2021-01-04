驳川普批疫情统计造假说 佛奇：病故人数都是真的

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普称全美2019冠状病毒疾病（COVID-19）病故人数35万是遭到夸大，官员今天对此提出反驳。

美国迄今仅约420万民众接种由美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发或莫德纳（Moderna）的COVID-19二剂型疫苗第一剂，远低于官方预估认为跨年前会有2000万人接种的目标。

川普谴责地方当局耽误接种工作，推文表示「联邦政府配送疫苗的速度远比各州的注射速度还要快」。

川普也宣称病例数和病故人数因为荒谬的判定方法遭到严重夸大，指控美国疾病管制暨预防中心（CDC）采用「一有怀疑，一律判定COVID-19」的政策。

国家过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院长佛奇（Anthony Fauci）今天在美国广播公司新闻网（ABC News）政论节目对此做出回应，表示：「这些都是真实的数字，真实的人，真实的死亡。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP