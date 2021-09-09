驳携钜款逃亡指控 阿富汗前总统：从没想过背弃人民

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（法新社喀布尔8日电） 阿富汗前总统甘尼上月在塔利班（Taliban）兵临城下之际弃国逃离，他今天发表声明，为自己没能让政权以不同方式结束，向全国人民道歉。甘尼曾说，他从没打算背弃人民。

甘尼（Ashraf Ghani）在推特（Twitter）发表声明说，自己8月15日在保安人员催促下仓皇离开首都喀布尔（Kabul），是为了避免爆发流血冲突，并再度严正驳斥从国库卷走1.69亿美元逃亡的指控。

甘尼说：「离开喀布尔是我一生中最艰难的决定，但我相信这是让枪声停止和拯救喀布尔及600万市民的唯一办法。我20年来奉献生命，致力协助阿富汗人建立一个民主、繁荣和主权国家，从没想过要弃人民于不顾。」

甘尼也藉机否认有关他卷走钜款出逃的指控，甚至说他准备接受调查，以证明自己的清白。

目前人在阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi）的甘尼感叹道，他的政权最后也如前朝般悲剧收场，未能替这个饱受战争蹂躏的国家带来和平与繁荣。

「我对所有阿富汗人，尤其是阿富汗军人及其眷属在过去40年的牺牲，表达由衷的赞赏和敬意。我的任期最后也像前朝一样悲剧收场，没能确保阿富汗稳定繁荣，令我深感遗憾。我为自己无法让它以不同方式落幕，向阿富汗人民道歉。我对阿富汗人民的承诺从未动摇，且将引领我一生。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP