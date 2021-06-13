驳「英国版福斯新闻」说 GB新闻台正式开播

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（法新社伦敦13日电） 英国20多年来第一个专门播放电视新闻的频道GB新闻台（GB News）今晚将首度开播，面对外界将其称为「英国版福斯新闻」，GB 新闻台高层表示主持人将拥有「畅所欲言的自由」。

但就在GB新闻台今晚7时首播前，还必须应付外界拿它与善于煽动及分裂民粹主义的美国福斯新闻网（Fox News）进行种种不利的比较。

GB新闻台表示，它们的目标是要迎合更广大观众，包括支持2016年英国脱欧（Brexit）公投、遭边缘化的族群。

标榜自己是「英国新闻频道」的GB新闻台毫不避讳地以英国国旗红、白、蓝作为台徽代表色，准备要与英国广播公司（BBC）及天空新闻网（Sky News）等更多老牌竞争者较劲。

GB新闻台新闻及节目总监麦克安德鲁（John McAndrew）表示：「我们的主持人将拥有畅所欲言的自由，能拥有一点乐趣，并勇于面对真正攸关英国人民的话题。」

GB新闻台旗下拥有140名新闻工作者，新购入的总部办公室位于伦敦西部，已吸引一票高知名度的英国传播界人士加入。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP