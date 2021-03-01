驻华外国记者协会：2020年中国媒体自由下滑

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（法新社北京1日电） 驻华外国记者协会（FCCC）今天表示，中国把2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情当成「又一种控制记者的手段」，在2020年，中国「媒体自由迅速缩减」。

中国在2019年底出现新型冠状病毒后，大致已控制住疫情。尽管如此，北京仍全速宣传中国防疫有效的官方论调，并压制批评中国在疫情初期应对不当的声音。

驻华外国记者协会以150份记者回覆和分社主管的访问为基础，作成年度报告。记者当中没有人向协会表示工作环境改善，连续第3年出现这项结果。

驻华外国记者协会在年度报告中表示：「中国的宣传机器正奋力重新掌控这场公卫灾难的论述，值此之际，外国媒体试图报导疫情时，频频遭受阻挠。…中国已把这波疾病大流行，当成又一种控制记者的手段。」

协会表示，中国经常使用严格的防疫措施来阻挠或威胁记者，有些记者「在遭要求离开否则得接受隔离检疫后，被迫放弃采访行程」。

约42%的回覆者说，他们曾被用卫生和安全理由要求离开或拒绝进入某处，而他们并未构成风险。

驻华记者协会指出，记者被要求遵守他人毋须适用的措施；当局引进的防疫检查哨站和接触追踪App，也「替中国当局创造搜集资料、监视外国记者及其消息来源的额外机会」。

记者们表示，在率先爆出疫情的武汉市，医护人员等消息人士面临当局讯问，或被警告不要接受采访。

这份年度报告并指出，在中国被控大规模侵害人权的新疆，记者面临的骚扰特别严重。

中国当局也使用签证限制来施压记者。一般而言，驻中国外国记者可获效期1年的签证，必须每年更新。驻华外国记者协会则说，至少有13名记者被给予效期6个月以下的媒体证。

此外，在美中关系恶化之际，中国当局自去年9月起，停止发放新记者证给美国新闻机构的记者。

驻华外国记者协会另提到，随着中国与数个西方国家关系恶化，2020年出现「自30多年前天安门大屠杀后规模最大的外国记者驱逐行动」。

在2020下半年，外国记者更变成「外交龃龉的人质」，中国政府安全人员告诉两名澳洲媒体记者他们被禁止离境。这两人向澳洲外交使领馆寻求庇护，随后匆匆逃离中国。

中国当局去年另拘押了替中国国家媒体服务的澳洲公民成蕾（Cheng Lei），随后又拘留替彭博新闻（Bloomberg News）工作的中国人范若依（Haze Fan），理由皆为涉嫌危害国家安全。

驻华外籍记者协会的调查结果也警告，外媒成为中国国营媒体假新闻活动的目标，有人就称受访者其实是拿钱办事的演员。

© 2021 AFP