驻台记者教煮新加坡咖哩鸡挨批 纽时下架影片

（法新社新加坡11日电） 「纽约时报」先前张贴一名旅居台湾的记者教导制作「新加坡式咖哩鸡」的影片，但挨批卖相看起来像馊水，太不道地，纽时今天将影片下架。

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法新社报导，新加坡人对于因为多元族裔背景产生的美食传统非常自豪，也对于外来者如何呈现他们珍爱的菜肴十分敏感。

一切争议源自「纽约时报」本月在Instagram帐号nytcooking张贴了一段影片，由现居台北的美国自由撰稿记者克蕾莎魏（Clarissa Wei）示范如何制作「新加坡式咖哩鸡」。

这段影片在新加坡激起怒火，批评者称最后成品看起来就像肮脏馊水，根本不是道地的新加坡咖哩。 一名用户在社群媒体上说，「抱歉，但这是什么？身为新加坡人，我从没看过这种咖哩鸡，看起来不像任何主要族裔的版本。」

这起事件被新加坡当地媒体称为「咖哩门」（Currygate），连日来引发不间断批评报导，「纽约时报」最终迫于压力，将影片下架。

纽时在有340万名追随者的nytcooking帐号发文表示，「听取你们的回馈后，我们已将影片下架。」

除了影片外，克蕾莎魏还替纽时写了一篇文章，描述新加坡人过农历年享用的各式美食。

新加坡美食家Shila Das提供了咖哩香料鸡肉饭的食谱，但文章把食谱分为两部分，第一部分是「印度香饭」，另一部分是「新加坡式咖哩鸡」。

克蕾莎魏在影片中参考了咖哩鸡的食谱。但纽时在IG表示，示范影片并没有完全遵照Shila Das提供的食谱。 Shila Das在影片上架后收到恶意电子邮件，她欢迎将影片下架的决定。她接受新加坡「海峡时报」（Straits Times）访问时说，这决定「来得太慢了」。

© 2022 AFP