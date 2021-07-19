驻巴基斯坦大使女儿遭绑架 阿富汗召回外交官

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（法新社喀布尔18日电） 阿富汗驻巴基斯坦大使阿里克希尔的女儿席尔西拉在巴国首都伊斯兰马巴德遭短暂绑架后，阿富汗今天表示，基于安全理由，召回阿里克希尔及其他高层外交官，直到威胁解除为止。

席尔西拉．阿里克希尔（Silsila Alikhil）16日遭不明人士绑架数小时，并受到酷刑虐待。

阿富汗外交部今天声明指出，驻巴基斯坦大使阿里克希尔（Najibullah Alikhil）的女儿遭遇绑架后，阿富汗领导人已召回驻巴大使及其他高层外交官，指示他们离开伊斯兰马巴德（Islamabad）返回喀布尔，直到所有安全威胁解除为止；外交部也要求逮捕凶嫌并予以起诉。

外交部说，席尔西拉是在回家途中被绑架，获释后，目前仍在医院接受治疗。

巴基斯坦外交部稍后表示，席尔西拉在她的车中遇袭，当局已加强安全措施，保护阿里克希尔一家。

阿富汗副总统沙雷（Amrullah Saleh）在推特表示：「阿国大使的女儿遭到绑架和虐待一事，已经伤害到我们的民族精神，等同国家精神遭遇酷刑。」

阿富汗外交部又说，将派代表团前往巴基斯坦评估情势，之后将再采取进一步行动。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP