驻港领馆2员染疫传耍特权拒隔离 美国辟谣

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（法新社香港16日电） 美国驻港澳总领馆有2名职员确诊新型冠状病毒后，传搬出外交豁免拒绝隔离。美国今天出面驳斥，称中方传媒所发内容不实。

在两名职员确诊后，美国驻港澳总领馆昨天暂时关闭，以便深度消毒清洁并追踪联系。

美国驻港澳总领馆与香港卫生当局表示，应香港防疫规范要求，这两人已被送往医院隔离病房。但中国官方的「环球时报」与香港亲建制派的香港工会联合会（简称工联会）昨天却指控两名美方确诊人员抬出外交豁免拒绝隔离。

美国国务院发言人告诉法新社：「来自中华人民共和国官方媒体的不实消息称两人曾以外交豁免权为由拒绝接受隔离，这是假消息。」并表示美方反对在重大公共卫生议题上散播虚假讯息。

美驻港领馆人员耍特权传闻，最先是由香港亲建制派网路媒体「点新闻」（Dot Dot News）率先揭露。

香港特区行政长官林郑月娥表示，美领馆两名确诊员工已住院，美方人员也都遵守港府防疫规范。

不过工联会仍在美国驻港澳总领馆外举行小规模示威。4名工联会成员高举写着「拒绝特权，拒绝例外」与「强烈谴责散播病毒行为」等标语与布条。香港防疫规范禁止4人以上的公众集会。

归功于全球数一数二严格的隔离措施，香港自疫情爆发至今仅累计约1.1万人确诊、200人病殁。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP