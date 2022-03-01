驻联合国12人被指间谍遭美驱逐 俄批敌意行为

（法新社纽约联合国总部28日电） 美国今天表示，将把12名俄罗斯驻联合国代表团人员驱离美国，理由是他们从事间谍活动，不利美国国家安全。俄国驻华府大使安托诺夫怒批，美国此举是「敌意行为」。

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法新社报导，美国驻联合国代表团女发言人达尔顿（Olivia Dalton）说，那些被下令离境的人，「从事不利我们国家安全的间谍活动，滥用了他们在美居留权」。

达尔顿表示：「我们依据联合国总部协议（UN Headquarters Agreement）采取这项行动。此举已酝酿好几个月。」

俄罗斯驻美大使安托诺夫（Anatoly Antonov）在脸书（Facebook）表示，「这对我们国家是一种敌意举动」，又说莫斯科「深感失望」、「完全驳斥」美方的指控。

安托诺夫说，华府再次未能「履行其义务，以确保维持让驻联合国外国使节团运作的正常条件」。他说：「俄罗斯外交官再次遭针对。」

稍早在安理会一场有关乌克兰人道情势的会议中，美国驻联合国副大使米尔斯（Richard Mills）说，这12人从事非外交活动。 俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）在纽约联合国总部记者会中指出，这12人已被下令在3月7日之前离开美国。

涅班济亚本身没有遭驱逐，俄罗斯外交消息人士后来告诉法新社，美国驱离外交官员的决定没有波及到涅班济亚或他的两位副手纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）与埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）。

根据俄罗斯外交消息人士，俄国驻联合国代表团约有100名人员。（译者：纪锦玲）

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