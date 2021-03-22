驻阿富汗美军何时全撤 美防长：由拜登决定

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔21日电） 美国国防部长奥斯汀今天无预警访问喀布尔会晤阿富汗总统甘尼，他说拜登政府希望「以负责任方式终结」这场美国历时最长战争。

至于美军将在阿富汗留守多久，奥斯汀（Lloyd Austin）会后告诉媒体：「这是我上司决定的范围」。

奥斯汀说：「这将是（拜登）总统在某个时间点会决定的事，依他希望如何着手此事未来走向而定。」

奥斯汀在推特（Twitter）推文说，他到阿富汗是来「聆听和学习，此行对我来说非常有帮助」，并说他会向拜登报告他在此视察美军的状况。

拜登17日在美国广播公司新闻网（ABC News）访问中表示，美方「很难」在5月1日期限前撤军，但也说，如果期限延长，也不会延「太久」。这项期限是美国前总统川普政府与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）所订下。

刚访完印度随即到阿富汗的奥斯汀说：「无论如何一直都会有疑虑，但我认为有很多精力集中在必要的事务，致使以负责任方式终结，透过谈判解决这场战争。」

他还说，阿富汗境内「暴力冲突程度仍相当高。我们真的希望看到暴力冲突降温，而我认为确实有在减少，为展开真正富有成效的外交工作创造有利条件」。

© 2021 AFP