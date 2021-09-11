驻阿美军疑误炸 五角大厦回应

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（法新社华盛顿10日电） 纽时今天报导，影片分析显示，美国在阿富汗最后一场空袭，可能误将目标锁定成1名援助人员而非伊斯兰国（IS）战士，导致10名平民丧生。五角大厦对此回应说，美军中央司令部会「持续评估」这场空袭。

阿富汗首都喀布尔（Kabul）8月中沦陷塔利班（Taliban）后，喀布尔机场涌入大批逃难人潮，附近区域26日发生炸弹攻击，造成逾百人死伤，死者中包括至少13名美军，IS的地区主要分支「伊斯兰国呼罗珊省」（ISIS-K）宣称策划犯案。

最后一批美军8月30日撤出阿富汗，结束20年的阿富汗战争。五角大厦声称美军在撤离前夕，于8月29日派出「死神」（Reaper）无人机攻击，阻止IS另一次攻击计画。

喀布尔居民阿玛迪（Aimal Ahmadi）日前告诉法新社，这场空袭造成10名平民丧生，包括他的小女儿、侄子、侄女，以及他的兄弟艾兹玛瑞（Ezmarai Ahmadi）。艾兹玛瑞所驾驶的车子在刚停好后遭到空袭。

「纽约时报」分析监视器画面，指出美军可能是看到艾兹玛瑞和一位同事把水桶罐放上车子，并且拿一台笔电给他老板。西方支持的阿富汗政府垮台后，当地出现缺水情况。

亲戚们表示，艾兹玛瑞是总部位于美国加州的援助游说团体「国际营养与教育」（Nutrition and Education International）的电机工程师，他和数以千计阿富汗人一样曾申请赴美定居。

美方官员声称，无人机攻击后出现爆炸，显示当时目标车辆内有爆裂物。但纽时调查团队指出，没有第2次爆炸的证据，附近的大门只有一处凹痕，没有明显的额外爆炸迹象，例如墙壁被炸毁。

美方先前承认有3名平民丧生，但声称这场行动成功挡下另一场致命攻击。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）对此回应指出，美军中央司令部（CENTCOM）会「持续评估」这场空袭，但强调「没有其他军队比我们更努力防止平民伤亡」。

柯比说：「正如（美国参谋首长联席会议）主席密利（Mark Milley）所言，这场空袭是根据可靠情资，我们仍然相信此举成功防止机场和我方仍在机场服务的男男女女所面临的迫切威胁。」

© 2021 AFP