驻阿美军疑误炸 纽时：影片曝锁定援助人员非IS

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（法新社华盛顿10日电） 美国「纽约时报」今天报导，影片分析显示，美国在阿富汗最后一场空袭，可能误将目标锁定成一名援助人员而非伊斯兰国（IS）战士，导致10名平民丧生。

阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）8月中掌权后，首都喀布尔（Kabul）机场涌入大批逃难人潮，附近区域26日发生炸弹攻击，造成逾百人死伤，死者中包括至少13名美军，IS的地区主要分支「伊斯兰国呼罗珊省」（ISIS-K）宣称策划犯案。

最后一批美军8月30日撤出阿富汗，结束20年的阿富汗战争。五角大厦声称美军在撤离前夕，于8月29日派出「死神」（Reaper）无人机攻击，阻止IS另一次攻击计画。

喀布尔居民阿玛迪（Aimal Ahmadi）日前告诉法新社，这场空袭造成10名平民丧生，包括他的小女儿、侄子、侄女，以及他的兄弟艾兹玛瑞（Ezmarai Ahmadi）。艾兹玛瑞所驾驶的车子在刚停好后遭到空袭。

纽时分析监视器画面，指出美军可能是看到艾兹玛瑞和一位同事把水桶罐放上车子，并且拿一台笔电给他老板。西方支持的阿富汗政府垮台后，当地出现缺水情况。

亲戚们表示，艾兹玛瑞是总部位于美国加州的援助游说团体「国际营养与教育」（Nutrition and Education International）的电机工程师，他和数以千计阿富汗人一样曾申请赴美定居。

美方官员声称，无人机攻击后出现爆炸，显示当时目标车辆内有爆裂物。但纽时调查团队指出，没有第2次爆炸的证据，附近的大门只有一处凹痕，没有明显的额外爆炸迹象，例如墙壁被炸毁。

© 2021 AFP