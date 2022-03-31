骇客冒充执法官员 向苹果和Meta骗取用户个资

（法新社旧金山30日电） 消息人士今天表示，脸书（Facebook）母公司Meta和苹果公司去年把地址和电话号码等用户个资，提供给冒充执法官员的骇客。

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因事涉敏感要求匿名的消息人士表示，骇客以伪造的「紧急数据请求」，取得苹果和Meta提供的用户地址和电话等资料。

资安专家克瑞布斯（Brian Krebs）昨天写道，骇客获取与警方或政府有关的电子邮件帐号或网站后，宣称他们无法等待法官命令，因为「紧急事件攸关生死」。

苹果和Meta都尚未正式证实这起事件。

克瑞布斯写道，当美国执法官员需要社群媒体帐号主人的相关资料或手机号码时，他们必须呈交正式法院命令或传票。

他也说，但如果是紧急案例，当局可以提出「紧急数据要求」，「大多情况下可以绕过任何正式审查，也不需要提供任何法院证明文件」。

Meta在声明中表示，公司会审查每个请求以确保合法性，并使用「先进系统和过程」验证执法请求，检测是否有滥用的情况。

声明指出：「我们封锁了已知的被盗帐户，阻止他们提出要求，并与执法单位合作，应对涉及诈欺的事件。」

苹果则表示，根据守则，如果政府或执法机构因紧急状况要求使用者个资，他们会直接联系提出请求方，确认请求是否合法。

© 2022 AFP