骇客大盗窃加密货币168亿 归还部分动机令人疑

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（法新社巴黎12日电） 过去几天，加密货币投资人被一名神秘骇客的古怪举动给搞迷糊了。这名骇客窃走超过6亿美元（约新台币168亿元），然后却归还了一部分。

骇客大盗之所以归还金钱是因为他们是做好事，偷窃只是为了暴露资安漏洞的危险，还是他们只是意识到自己即将被逮？

骇客10日入侵加密货币交换平台Poly Network，犯下史上最大加密货币窃案之一。

今天以前，这些骇客已经返还了约3.42亿美元，距离窃走的6亿多美元还有一大段距离，不禁引发外界对他们动机的热烈臆测。

这些偷儿在交易内嵌入的讯息，说他们是一片好意。

他们写道，「我对金钱并未十分感兴趣」，而且本来就「计画奉还偷走的钱」。

比特币和以太币等加密货币市值合计近2兆美元，引起骇客们觊觎。

其中最轰动的是日本比特币交易所Mt. Gox在2014年被窃走85万比特币，在当时相当于4.7亿美元，如今价值惊人达380亿美元。

2018年，另一家日本比特币交易所 Coincheck 被骇近5亿美元。

不过，在这两起案件的情况，加密货币科技允许追踪部分加密货币的下落，但对Mt. Gox来说，仍无法及时挽救公司。

追踪被窃加密货币的专家亚历山大 (Pawel Aleksander) 表示，窃贼通常会通过把钱分拆并四处移动来隐匿?迹，有时甚至动用数十万笔连续交易。

亚历山大的公司Coinfirm专门追踪令人眼花撩乱的复杂区块链交易，协助执法机构和投资人追回被窃资产。

虽然有部分加密货币迷赞扬入侵加密货币交换平台Poly Network的骇客是英雄，不过，其他人怀疑他们之所还钱，只是因为被盯上了。

尽管爆发这种令人叹为观止的窃案，以及可能会遭犯罪组织利用的疑虑，加密货币相关犯罪呈现下降趋势。

资安公司 CipherTrace 本月公布的一份报告估计，去年全球加密货币犯罪损失为19亿美元，低于2019年的45亿美元。

不过，报告也提出警告说，去中心化金融（decentralised finance，defi）相关的骇客和欺诈行为攀升，令人不安。去中心化金融是加密融资的形式，其中包括贷款，目的在去除银行等中介机构。

美国燃油管线营运业者殖民管线（Colonial Pipeline）5月遭网路攻击，骇客拿到价值440万美元的比特币赎金，却遭联邦调查局（ FBI）追?到大部分比特币并予以没收。

然而，找回被窃的加密资产依旧不容易。

亚历山大说:「加密犯罪活动经常涉及跨国。」

「通常受害者位于不同的司法管辖区，而交易所也在不同的司法管辖区注册。」

专家说，对于遇骇的个人投资人来说，委托专人追踪被窃资产是昂贵的选择，往往遥不可及。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP