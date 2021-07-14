骇客REvil涉嫌发动勒赎攻击 暗网网页突断线

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（法新社华盛顿13日电） 俄罗斯骇客组织REvil涉嫌于大约两周前攻击美国科技公司Kaseya，瘫痪全球数以百计企业，并勒索7000万美元赎金，其「暗网」网页今天断线，令各界猜测是否为政府带头回击。

网路安全公司「记录未来」（Recorded Future）资安研究人员里斯卡（Allan Liska）在推特指出：「REvil看来已从暗网（dark web）消失了，它的网站已下线。」他说网站从格林威治时间5时左右起就当掉。

美国总统拜登（Joe Biden）上周才再次向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）示警勿窝藏网路罪犯，并说华府面对日益猖獗的勒赎网攻，可能采取行动。

过去就有分析家暗示，美国军方的网战司令部（Cyber Command）在面对国安威胁时，有能力回击骇客，但目前为止对于此类行动并未有任何官方说法。

美国网路安全公司麦迪安（Mandiant）情报分析主管赫特奎斯特（John Hultquist）在电邮声明指出，目前情况仍未完全揭露，但证据显示，REvil已吃到苦头，他们的基础设施已同时被取下，可能是网页经营人本身、或是业者或执法单位所为。

赫特奎斯特说：「若是被某种运作截断，全部细节就可能永远不会揭晓了。」

© 2021 AFP