骑士塞克斯顿一柱擎天 篮网3巨头初合体就输

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（法新社洛杉矶20日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网新3巨头今天首度合体，但克里夫兰骑士的塞克斯顿（Collin Sexton）轰进全场最高42分，第二度延长赛更宛若他个人秀，率骑士147比135击败篮网。

虽然篮网哈登（James Harden）缴出大三元，但塞克斯顿在第一次延长赛终了前1.2秒投进追平三分球，然后第二次延长又攻入全场42分中的15分，等于一己之力打垮对方。

这场比赛是哈登从休士顿火箭转战篮网后，与杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）组成的3巨头首度合体。

厄文全场37分、哈登21分10篮板12助攻、杜兰特则砍进全队最高38分外带12篮板，但仍不敌8人得分上双的骑士。

骑士队的土耳其球星奥斯曼（Cedi Osman）25分，替补的普林斯（Taurean Prince）也有17分，骑士板凳合力贡献44分，辗压板凳仅10分的篮网。

厄文先前因不明原因缺阵7场，又因被人拍到在一场家人庆生会未戴口罩，违反联盟的新冠防疫规定挨罚5万美元。不过厄文缺阵的7场比赛篮网赢了5场，此战也不过是1月5日以来所吞的第3败，篮网战力依旧不容小觑。

© 2021 AFP