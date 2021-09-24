骑警挥鞭驱赶移民惹众怒 美宣布暂停边境骑马巡逻

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（法新社华盛顿23日电） 白宫今天表示，美国边境巡逻队在设法处理德州德利奥的非法移民行动中，已停止使用马匹。边防人员日前被拍到骑马挥舞缰绳威胁海地移民，照片在社群媒体传播后，舆论哗然。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）「今天上午稍早已向所有民权领袖表示，我们再也不会在德利奥（Del Rio）使用马匹」。

法新社摄影记者与其他媒体20日拍摄的照片与影片显示，边境巡逻队（Border Patrol）骑警挥舞缰绳威胁非法移民，阻止他们从墨西哥越界进入美国。

舆论抨击说，这些照片让人想到牛仔把牲口赶在一起，以及昔日骑警、狱警或奴隶主常用鞭子伺候非裔美国人的往事。

国土安全部在一份声明中暗示，骑警在那里是为了找出需要医疗援助的移民。

发言人说：「我们在德利奥已暂停骑马巡逻。」「我们将优先使用其他方法，来识别可能处于医疗困境的个人。」

马约卡斯昨天在国会听证会表示，他已下令调查，负责的官员也已被调职。

以海地移民为大宗的大批移民近日涉水渡过分隔美国与墨西哥的大河（Rio Grande），超过1万5000人在边界大桥下搭建临时营地。美国自上周末以来遣返超过1400名海地人，引发国际排山倒海而来的批评声浪。

© 2021 AFP