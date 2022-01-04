骗局堆砌的跌宕人生 女版贾伯斯跌落神坛

（法新社旧金山3日电） 才30岁，霍姆斯就靠着一手创立的生技公司Theranos身家亿万，俨然是科技界下一个明日之星；但官司发生得突然，随之而来的身败名裂与刑事控罪，最终让曾经的风光化为泡影。

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霍姆斯（Elizabeth Holmes）今天被控共谋诈欺投资人，11项罪名中有4项成立，她大起大落的人生跌宕，令人思考她何以光环失色的同时，也不禁省思新创事业不那么恰当的一面。

从让人联想起苹果（Apple）创办人贾伯斯（Steve Jobs）的深色高领毛衣，到她自加州知名学府史丹佛（ Stanford University）休学的背景，霍姆斯许多方面恰恰是矽谷既定的创业家形象。

但霍姆斯究竟是单纯追梦失败，如她在法庭宣称那般，抑或她不过是善于吹嘘，是懂得利用人耳根子软遂行诈骗的高手，才是她这段发人深省的「神话」最根本的问题。

她的故事要从美国首都华盛顿说起，出生于国会职员母亲与曾为能源公司安隆（Enron）主管父亲的家庭，霍姆斯进入史丹佛后开始致力于尖端生技计画，并在2003年、年方19之时，创办了Theranos的前身。

霍姆斯能说服这么多人掏腰包投资，她对事情全心投入的态度显然扮演极大关键：还在大学时期，霍姆斯就申请了第一个专利；休学后，她还说服父母，让她用学费存款创办公司。

2010年底，霍姆斯替Theranos募得9200万美元资金，矢言研发只靠几滴血就可进行多种检验的机器。

接下来数年间，霍姆斯成立新闻捧为「美国公司史上最卓越的董事会」，不仅囊括前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）、前国防部长马提斯（James Mattis）等大人物，还吸引媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）砸钱投资，而霍姆斯自己，则顺理成章被捧成了当红炸子鸡，甚至还有媒体称她是女版「贾伯斯」。

马提斯先前意外现身法庭时表示，霍姆斯「敏锐、口才便给、意志坚定，让我印象深刻」。

2014年Theranos再掀旋风，短短1年间，穿着高领毛衣的霍姆斯接连出现在「财星」（Fortune）、「富比世」（Forbes）等杂志封面。

2014年，「富比世」以霍姆斯持有的半数Theranos股权估算她身家45亿美元，是「富比世400最年轻的女性，最年轻的白手起家女性富豪」。

这样的文章对Theranos投资人带来巨大影响，创投投资人鲁卡斯（Chris Lucas）就在出庭时表示，「财星」的报导让他「自豪能参与其中，也对伊莉莎白（霍姆斯）感到骄傲」。

一时间，媒体一片歌功颂德，甚至夸张到丢出「贾伯斯有雄心壮志，霍姆斯志向却更为远大」这种论调；但报导热潮过后，事情的发展却未全如预期。

比方说，霍姆斯把大药厂辉瑞（Pfizer）与先灵葆雅集团（Schering-Plough）的商标放在赞颂Theranos验血技术的报告上，而后和投资人分享。她这种作法并未取得辉瑞与先灵葆雅集团许可，成为日后检方主张她刻意夸大Theranos可信度，只为博取支持的论据。

霍姆斯的故事也让外界质疑，为何她遭到起诉，矽谷其他奉行「弄假直到成真」等不当手段的科技公司执行长，却得以全身而退。

时常批评科技界歧视的社群媒体平台Reddit前执行长鲍康如（Ellen Pao）在「纽约时报」（New York Times）投书说，这部分要归咎于性别歧视。

鲍康如指出，共享办公室业者WeWork的纽曼（Adam Neumann）和叫车服务公司Uber共同创办人卡拉尼克（Travis Kalanick）都靠炒作募资数以十亿计美元，特斯拉（Tesla）被控存在种族和性别歧视，电子菸制造商Juul高层也发表关于电子菸的误导言论。

她说，霍姆斯「身为Theranos执行长该为自身行为负责」，但「让她为其涉及的重大不法扛责，却不对据信有不法行为或不当判断的大票男性究责，可谓性别歧视」。

© 2022 AFP