高加索地区纠纷 亚美尼亚将亚塞拜然告上国际法院

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（法新社海牙16日电） 高加索地区的亚美尼亚今天将亚塞拜然一状告上国际法院（ICJ），指控数十年来遭这个邻国侵犯，包括去年于争议地区纳哥诺卡拉巴克（Nagorny Karabakh）的战争。

位于海牙（Hague）的联合国司法机关国际法院在声明指出，亚美尼亚当局呼吁法院采取紧急手段，「保护并维护亚美尼亚的权利」。

亚美尼亚指控亚塞拜然违反联合国的「消除一切形式种族歧视国际公约」（ICERD）。

亚塞拜然外交部一名发言人表示，亚塞拜然将「坚决地」为自己辩护，并计划提出反诉，指控亚美尼亚犯下一样的行为。

亚美尼亚递交的法律文件指出：「数十年来，亚塞拜然一直使亚美尼亚人遭受种族歧视，而亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）自己就带头这么做。因为这种由国家支持的仇恨亚美尼亚政策，使亚美尼亚人一直遭受系统性歧视、大规模屠杀、折磨和其他虐待。」

同时，亚美尼亚当局表示，亚塞拜然涉嫌侵犯之举，再次于去年9月的冲突浮出水面。

去年秋季这场因纳哥诺卡拉巴克而起、为期6周的战争导致超过6500人丧命，高加索地区「双亚」在俄罗斯斡旋下于11月停火。停火协议导致亚美尼亚放弃大片土地。

纳哥诺卡拉巴克是亚塞拜然的一个自治区，当地主要人口为亚美尼亚人，但国际大多承认这个地区为亚塞拜然的一部分。

© 2021 AFP