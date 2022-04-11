高尔夫世界球王舍夫勒 穿美国名人赛绿夹克

（法新社奥古斯塔10日电） 高球世界排名第1的舍夫勒，今天穿走美国名人赛的绿夹克，抱回他生涯首座大赛冠军。

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美国选手舍夫勒（Scottie Scheffler）今天在美国名人赛第4轮，打出低于标准杆1杆的71杆，并以总计低于标准杆10杆的278杆，力压曾获4座大赛冠军，这次缴出281杆成绩的北爱尔兰名将麦克罗伊（Rory McIlroy），穿上象徵美国名人赛冠军的绿夹克。

舍夫勒说：「这对我来说，是漫长且艰困的一天，我能做的一切，就是低下头完成挥杆。」

25岁的舍夫勒2018年转入职业，但直到今年2月，才在凤凰城公开赛（WM Phoenix Open）拿下他PGA巡回赛生涯的首座冠军，接着陆续在阿诺帕玛邀请赛（Arnold Palmer Invitational）、WGC比洞赛（WGC Match Play）夺冠，连同这次的美国名人赛，他在6战中拿下4冠，近况十分火烫。

美国名人赛采邀请制，冠军得主可获终身参赛权，对此舍夫勒说：「知道能够终身回到这里，我的感受是任何言语都无法形容的。」

舍夫勒是继1991年的威尔斯名将伍斯南（Ian Woosnam）后，第1位首次以世界第一身分参加名人赛就夺冠的选手。

史上只有5名球员是以球王之姿拿下美国名人赛冠军，能有此成就的还包括伍斯南、美国名将卡波斯（Fred Couples）、达斯汀．强生（Dustin Johnson）与老虎伍兹（Tiger Woods），而老虎伍兹也是这次赛事的一大焦点。

今天，观众在第18洞的果岭，起立为伍兹鼓掌，因为14个月前，他出了严重车祸，住院数周时间，好几个月无法行走，但46岁的他却奇迹似的重回球场。

伍兹今天打出高于标准杆6杆的78杆，这可能是他生涯在美国名人赛最惨的单轮成绩，最终以4轮合计高于标准杆13杆的301杆排在47名。

© 2022 AFP