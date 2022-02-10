高山滑雪奥运金牌父子档 奥地利选手克绍箕裘

（法新社中国延庆县10日电） 奥地利选手斯特罗兹曾退出国家代表队，甚至还当过一段时间的交通警察。他今天效法他的父亲，在北京冬奥赢得高山滑雪男子全能回转项目金牌。

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斯特罗兹（Johannes Strolz）今天以2分31.43秒夺冠。他的父亲休伯特．斯特罗兹（Hubert Strolz）1988年也曾在卡加立冬奥镀金。

挪威选手基尔德（Aleksander Aamodt Kilde）获得银牌，比斯特罗兹慢了0.59秒；加拿大选手克劳福 （James Crawford）拿下铜牌，比斯特罗兹慢了0.68秒。

夺冠是斯特罗兹非凡东山再起的高潮，他在世界杯的糟糕表现曾造成他退出要求严格的奥地利队。

斯特罗兹说：「这对我来说意义重大，因为去年夏天我不在代表队里，但我重新回到代表队，再次得到全力支持。」

「尤其是有关我父亲的历史，这对我意义重大。每当我想到它，所有的照片和我父亲的金牌，我很难不哭。这简直是梦想成真。」

奥地利男子队总教练普埃拉赫（Puelacher）说，斯特罗兹夺金是「惊人的」，而且他「从来没有想过」。

普埃拉赫说：「他（斯特罗兹）有一段时间没有在代表队里，但他成功地回来了。至于获得金牌，那又是另一回事了！」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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