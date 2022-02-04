高毒性变种爱滋病毒荷兰现身 专家吁无须惊慌

（法新社华盛顿3日电） 牛津大学研究人员今天宣布，在荷兰发现一种潜伏几十年的高毒性爱滋病毒（HIV）变种病毒株，但由于现代治疗方法的有效性，「没有理由感到惊慌」。

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研究人员发表在「科学杂志」（Science）的分析显示，感染他们所称「VB变种」的病患，血液中的病毒量比感染其他变异病毒的病患高3.5到5.5倍，免疫系统也衰退得更快。

然而，这项研究还发现，在开始接受治疗后，染上VB变异病毒的人免疫系统恢复和存活的机率，和染上其他HIV变异病毒的人相似。

这份报告的主要作者、牛津大学流行病学家怀曼（Chris Wymant）接受法新社访问时说：「没有理由对这种新的变异病毒感到惊慌。」

研究人员表示，这种变异病毒很可能于1980年代末期和1990年代初期出现在荷兰，但在2010年左右开始下降。

研究团队共发现109人感染VB变种，只有4个人是在荷兰以外，但也都在西欧地区。

由于现代干预措施似乎仍对这种变异病毒起作用，研究小组认为，在荷兰广泛进行的爱滋病毒治疗并没有促进病毒的进化，而早期发现和治疗是非常重要的。

这份报告共同作者、牛津大学研究员佛瑞塞（Christophe Fraser）在宣布研究结果的新闻稿中说：「我们的研究结果强调世界卫生组织指导原则的重要性，也就是有感染爱滋病毒风险的个人可以定期检测，以便早期诊断出，然后立即治疗。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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