高球名将拉姆与狄仓波确诊退出东奥

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（法新社东京25日电） 东奥男子高球赛事今天陆续折损2大球星。美国好手狄仓波和西班牙名将拉姆相继因COVID-19确诊而宣布退赛，使得本届奥运高球赛事星光黯淡不少。

拉姆（Jon Rahm）目前排名世界第一，而且6月刚赢得美国公开赛，狄仓波（Bryson DeChambeau）则是2020年美国公开赛冠军，但如今都因确诊感染COVID-19 （2019冠状病毒疾病）被迫退出东奥。

美国职业高尔夫协会（PGA）宣布狄仓波确诊，并由利德（Patrick Reed）代替。未料数小时后，西班牙奥委会也表示，拉姆因检测阳性而退出比赛，这也是拉姆2个月内2度确诊。

疫情让东奥赛事笼罩在阴影之下，目前已有共132位赛事相关人员确诊，其中13人为运动员。拉姆和狄仓波的退赛也让高球赛的星光黯淡了一些。

PGA代表美国高球队在声明中表示：「狄仓波在美国出发赴东奥前的最后检测中被测出阳性，他将无法为美国队征战。利德会代替他出赛，并正按规定进行必要检测。」

对此，狄仓波难掩失望。他说：「无法为美国队征战奥运，我感到非常的失望。代表国家出赛对我来说意义重大，而且能为队上一员也是无比荣耀。」

获2018年名人赛（The Masters）冠军的利德表示：「非常兴奋有机会代表国家，成为东奥美国队的一员。我祝福狄仓波安好，我知道无法出赛让他多么失望，我会尽一切努力代表我的国家比赛。」

拉姆是在参加完这个月的英国公开赛后，再度被检测出新冠病毒阳性反应。对这位26岁的西班牙选手而言，可谓是混乱赛季的最后转折。

6月时，拉姆在PGA纪念邀请赛（Memorial Tournament）以6杆领先进入最后一轮，却收到检测阳性的结果，被迫退出比赛。

无人会在东奥接替拉姆的空缺。他透露自己是在感染病毒前不久才接种疫苗。

东奥名单上剩下的唯一西班牙男子高球选手是阿诺斯（Adri Arnaus）。

© 2021 AFP