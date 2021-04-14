高盛和摩根大通首季获利都创新高

广告 继续浏览后续

（法新社纽约14日电） 美国高盛集团（Goldman Sachs）和摩根大通集团（JPMorgan Chase）今天公布首季获利双双创高，当中高盛旗下跨部门展现强劲表现，来自全球交易的营收创10多年来最高。

高盛集团今天公布第一季获利68亿美元，是上年同期获利的4倍以上，营收则增加一倍以上来到177亿美元，双双创下季报纪录。

高盛表示，强劲的股票公开发行和热络的并购活动都带动投资银行业务的强劲表现。同时高盛替客户承销股票和债券发行方面的手续费营收也攀升。

高盛来自全球市场的营收攀升47%，来到76亿美元，改写2010年以来高点。

高盛执行长苏德巍（David Solomon） 表示：「我们和客户通力合作准备迎接疫情后的世界，以及更稳定的经济成长。」

另外一家美国大型银行摩根大通集团（JPMorgan Chase）今天也公布首季财报。

摩根大通第一季获利143亿美元，约上年同期的5倍左右。这次的财报数据包括稍早基于忧心疫情导致的坏帐所提列的52亿美元。

摩根大通第一季营收达332亿美元，较上年同期成长14%。

摩根大通是美国资产排名第一的银行，首季企业和投资银行业务表现特别强劲，主要归功于顾问费用大幅攀升，以及和金融市场交易有关的手续费飙增等因素。

© 2021 AFP