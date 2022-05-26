高谈「如何谋害亲夫」都是真的 美小说家杀夫定罪

（法新社洛杉矶25日电） 美国一名曾在部落格大谈「如何谋害亲夫」（How To Murder Your Husband）的言情小说作家，今天被判杀害配偶罪名成立。

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俄勒冈州波特兰（Portland）陪审团今天花了8小时，对南西．布罗菲（Nancy Crampton Brophy）枪杀夫婿丹尼尔．布罗菲（Daniel Brophy）做出有罪判决。

检方表示，曾出版「嫁错郎」（"The Wrong Husband, 暂译）、「不对的爱人」（The Wrong Lover, 暂译）等「错误从未如此美妙」（Wrong Never Felt So Right, 暂译）系列小说的南西．布罗菲，2018年6月在丹尼尔任职的俄勒冈厨艺学院（Oregon Culinary Institute）对他开了两枪，在那之前，她长期为经济所苦。

监视器画面拍到南西现身事发地点，但南西坚称，她只是为了构思故事内容，开车到那附近找灵感。

现年71岁的南西也宣称，警方认为是凶器的一把失踪枪枝，是她为撰写小说做研究而购入，也否认她能在夫婿死后领取巨额保险金是杀人动机。

根据「俄勒冈人报」（The Oregonian），南西委任律师表示会对这个二级谋杀判决提出上诉。

南西委任律师怀特米勒（Kristen Winemiller）在案件审理期间告诉陪审团：「南西．布罗菲深爱丈夫，她每次谈到她老公，你都可以从她眼中看出这点，她的眼睛会亮起来，真的是闪闪发光。」

南西2018年9月被捕，之后遭拘留至今。

检察官欧佛斯垂特（Shawn Overstreet）拿出大量证据，显示南西如何计划枪杀夫婿。

欧佛斯垂特在案件审理期间表示：「不只是钱的问题，而是因为丹尼尔不能给南西她想要的生活。」

南西上周出庭时驳斥经济拮据，还坚称财务问题早已解决，「丹恩（Dan）在的时候，我的财务状况比较好，比他不在的时候好」。

「我倒要问问你，我有什么动机？你这样编辑会笑着说：『我觉得你应该多花点心思写这篇报导，你漏洞百出。』」

南西可能面临无期徒刑，刑期将在稍晚宣布。

南西在部落格的贴文「如何谋害亲夫」（How To Murder Your Husband）现在仍可登入阅读，内容讨论到摆脱配偶的方法和动机，像是可以因此拿到钱、使用枪枝等等。

她写道：「我的确知道，人被逼到一个程度，都会有杀人的念头。」

© 2022 AFP