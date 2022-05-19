高谈「如何谋杀亲夫」 美悬疑小说家成杀夫嫌犯

（法新社洛杉矶18日电） 美国1名撰写「如何谋杀亲夫」（How To Murder Your Husband）部落格的悬疑小说作家最近在美国出庭，罪名是…谋杀亲夫。

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此案充满经典侦探小说元素：庞大的保险理赔金、一文不名且自称失忆的嫌犯、消失的凶器、似乎当场拍到犯人的监视器画面。

对小说家布罗菲（Nancy Crampton Brophy）而言，这可不是她的最新作品，而是俄勒冈州法庭上的真实案件。

曾出版「嫁错郎」（"The Wrong Husband, 暂译）、「不对的爱人」（The Wrong Lover, 暂译）等「错误从未如此美妙」（Wrong Never Felt So Right, 暂译）系列小说的布罗菲被控枪杀夫婿。事发前，她曾在eBay购买行凶枪枝的枪管。

检方表示，现年71岁的布罗菲平常连缴房贷都有问题，却有钱可以投保多张人寿保险，让她在先生有了万一时，可以拿到140万美元理赔金。

「俄勒冈人报」（Oregonian）今天报导，布罗菲本周在波特兰站上证人席时振振有词地说：「丹恩（Dan）在的时候，我的财务状况比较好，比他不在的时候好。」

「我倒要问问你，我有什么动机？你这样编辑会笑着说：『我觉得你应该多花点心思写这篇报导，你漏洞百出。』」

检察官欧佛斯垂特（Shawn Overstreet）表示，监视器拍到2018年6月2日布罗菲的迷你厢型车停在俄勒冈厨艺学院（Oregon Culinary Institute）外，和她先生在教室被枪杀的时间几乎吻合。

欧佛斯垂特说：「你先生被杀当时你人在那里…凶手拿着你持有的那款枪，而现在那枪神秘消失了。」

布罗菲告诉法庭，不记得去过那里，但应该去过；她坚称，监视器画面拍到她现身那个地区，是因为她为了构思故事内容，开车闲晃找灵感。

63岁的丹尼尔布罗菲（Daniel Brophy）当天上午被准备上课的学生发现陈尸教室内，身中两枪。

调查人员表示，这起案件使用的葛洛克（Glock）手枪枪管，是嫌疑人在eBay购入。

但这个枪管已不知去向，警方耗费大批人力搜索，依旧一无所获。

布罗菲坦承买过这把手枪，但她说那是为了让先生去山上采香菇防身而购入，至于遗失的枪管则是为了一本尚未完成的小说而购买。

布罗菲的「如何谋害亲夫」（How To Murder Your Husband）部落格现在仍可登入阅读，她的书也还可以在亚马逊（Amazon）上买到。检方表示，布罗菲在夫婿身亡前面临财务问题，却仍持续缴纳10张人寿保险的保费。

这个部落格讨论摆脱配偶的方法和动机，像是可以因此拿到钱，还有使用枪枝等等。

她在部落格中写道：「我的确知道，人被逼到一个程度，都会有杀人的念头。」

此案4月初开庭，目前持续审理当中。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP