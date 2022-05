高谈「如何谋杀亲夫」 美悬疑小说家成杀夫嫌犯

(法新社洛杉矶18日电) 美国1名撰写「如何谋杀亲夫」(How To Murder Your Husband)部落格的悬疑小说作家最近在美国出庭,罪名是…谋杀亲夫。

此案充满经典侦探小说元素:庞大的保险理赔金、一文不名且自称失忆的嫌犯、消失的凶器、似乎当场拍到犯人的监视器画面。

对小说家布罗菲(Nancy Crampton Brophy)而言,这可不是她的最新作品,而是俄勒冈州法庭上的真实案件。

曾出版「嫁错郎」("The Wrong Husband, 暂译)、「不对的爱人」(The Wrong Lover, 暂译)等「错误从未如此美妙」(Wrong Never Felt So Right, 暂译)系列小说的布罗菲被控枪杀夫婿。事发前,她曾在eBay购买行凶枪枝的枪管。

检方表示,现年71岁的布罗菲平常连缴房贷都有问题,却有钱可以投保多张人寿保险,让她在先生有了万一时,可以拿到140万美元理赔金。

「俄勒冈人报」(Oregonian)今天报导,布罗菲本周在波特兰站上证人席时振振有词地说:「丹恩(Dan)在的时候,我的财务状况比较好,比他不在的时候好。」

「我倒要问问你,我有什么动机?你这样编辑会笑着说:『我觉得你应该多花点心思写这篇报导,你漏洞百出。』」

检察官欧佛斯垂特(Shawn Overstreet)表示,监视器拍到2018年6月2日布罗菲的迷你厢型车停在俄勒冈厨艺学院(Oregon Culinary Institute)外,和她先生在教室被枪杀的时间几乎吻合。

欧佛斯垂特说:「你先生被杀当时你人在那里…凶手拿着你持有的那款枪,而现在那枪神秘消失了。」

布罗菲告诉法庭,不记得去过那里,但应该去过;她坚称,监视器画面拍到她现身那个地区,是因为她为了构思故事内容,开车闲晃找灵感。

63岁的丹尼尔布罗菲(Daniel Brophy)当天上午被准备上课的学生发现陈尸教室内,身中两枪。

调查人员表示,这起案件使用的葛洛克(Glock)手枪枪管,是嫌疑人在eBay购入。

但这个枪管已不知去向,警方耗费大批人力搜索,依旧一无所获。

布罗菲坦承买过这把手枪,但她说那是为了让先生去山上采香菇防身而购入,至于遗失的枪管则是为了一本尚未完成的小说而购买。

布罗菲的「如何谋害亲夫」(How To Murder Your Husband)部落格现在仍可登入阅读,她的书也还可以在亚马逊(Amazon)上买到。检方表示,布罗菲在夫婿身亡前面临财务问题,却仍持续缴纳10张人寿保险的保费。

这个部落格讨论摆脱配偶的方法和动机,像是可以因此拿到钱,还有使用枪枝等等。

她在部落格中写道:「我的确知道,人被逼到一个程度,都会有杀人的念头。」

此案4月初开庭,目前持续审理当中。(译者:郑诗韵/核稿:陈政一)

