高通膨撼动拜登执政 共和党炮轰民主党支出计画

（法新社华盛顿14日电） 美国的高通膨不见尽头，杂货、汽油等物价飞涨，让民主党的立法、施政面临难关，拜登政府强调通膨是疫情相关的全球性问题，并非政府财政计画所致。

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在汽油和其他商品成本飙涨带动下，美国消费者物价指数（CPI）上周创下31年来最大年增率，引发各界担忧，共和党早将炮口对准民主党的重磅财政方案，认定拜登端出的大规模支出计画引发通膨炽烈。

白宫国家经济会议（NEC）主任狄斯（Brian Deese）上国家广播公司新闻网（NBC News）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）说：「当前通膨率无疑很高，也正冲击美国民众荷包。但重要的是我们必须考量前因后果，当拜登总统上任时，我们早已面临全面性的经济危机。」

拜登明天将签署1兆美元的基础建设法案生效，预计向各州和地方政府拨款数十亿，用以修复老旧的桥梁、道路并扩大网路宽频服务数以百万计美国民众。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）和狄斯分别上电视灭火，告诉外界他们预期基建计画与后续规模1.75兆美元的「重建美好未来」（Build Back Better）国内支出和气候投资法案，将有助降低通膨。

狄斯另在美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）说：「我们不断重申，疫情与经济息息相关，必须迫切采取行动。」他指出疫情导致全球供应链阻塞，是引发通膨的主因之一。

高通膨吃掉薪资成长为拜登带来政治风险，美国民众对经济益发焦虑也让拜登支持率下探，一路由6月的50%下滑到如今的41%。通膨压力扩大也可能使美国联邦准备理事会（Fed）的沟通复杂化；Fed本月仍重申目前的高通膨「料将只是暂时」。

叶伦先前曾说，如果疫情持续缓解，预期物价将于明年下半年恢复正常。

她说：「经济和通膨始终与疫情脱不了干系。如想降低通膨，我认为继续在抗疫方面取得进展，是我们所能做的最重要事情。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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