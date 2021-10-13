高龄九旬男星 将成为最年长太空人

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（路透德州范霍恩13日电） 亚马逊公司创办人贝佐斯的航太公司蓝源今天将再度送人上太空，乘员包括在电视影集「星舰迷航记」饰演寇克舰长的高龄90男星威廉沙特纳，他将成为历来最年长的太空人。

法新社报导，加拿大籍的威廉沙特纳（William Shatner）这趟太空之旅，预计今天上午9时（台湾时间晚间10时）在蓝源公司（Blue Origin）位于西德州的基地发射升空。发射时间已因风势因素而展延一天。

威廉沙特纳在科幻电视影集星舰迷航记（Star Trek）饰演寇克舰长（Captain James Tiberius Kirk）的形象，深植于星舰迷的心中。

贝佐斯（Jeff Bezos）也是星舰迷航记的超级粉丝，据说亚马逊（Amazon）的智慧语音助理系统Alexa，灵感就是来自于这出电视影集里与人对话的电脑。他本人更曾经在2016年上映的电影「星际争霸战：浩瀚无垠」（Star Trek Beyond）客串一角，影片中他顶着浓妆并有个蛋型头。

包括威廉沙特纳在内此行共有4人，分别是蓝源的任务暨飞行营运副总裁鲍尔斯（Audrey Powers）、星球实验室公司（Planet Labs）共同创办人博修仁（Chris Boshuizen），以及临床研究平台Medidata Solutions共同创办人德伏里斯（Glen de Vries）。他们所乘载具是蓝源公司的新谢波德号（New Shepard）火箭。

他们将飞越卡门线（Karman Line）约11分钟，随后重返地球以降落伞着陆沙漠，重现今年7月蓝源公司首次载人飞行的状况。卡门线是太空与地球大气层的分界线，高度大约海拔100公里。

蓝源公司这次规划载人上太空，几乎所有焦点都集中在威廉沙特纳。尽管他的外貌看起来比实际年龄年轻几十岁，但他将成为历来最年长的太空人。

星舰迷航记的编剧库希曼（Marc Cushman）说：「对于美国与全球各地跨越好几个世代的观众而言，寇克舰长…或许比任何人更能够代表『终极先锋』（final frontier，星舰迷航记电影第五部片名）一词。」

对于许多太空迷而言，威廉沙特纳此行可说是一种流行文化现象很恰当的结尾，这种现象曾激励好几个世代的太空人、科学家与工程师。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP